Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Index im Blick
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03.06.2026 15:58:53
Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Mittwochnachmittag
Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 1,00 Prozent tiefer bei 24 870,00 Punkten.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Mittwoch bei 24 805,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 120,00 Punkten erreichte.
LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24 302,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.03.2026, lag der LUS-DAX noch bei 24 001,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.06.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 131,00 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,24 Prozent aufwärts. Bei 25 509,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Punkte.
Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell RWE (+ 3,48 Prozent auf 57,04 EUR), EON SE (+ 2,05 Prozent auf 18,16 EUR), Merck (+ 1,49 Prozent auf 132,70 EUR), Siemens Energy (+ 1,41 Prozent auf 160,76 EUR) und Zalando (+ 1,31 Prozent auf 23,89 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,55 Prozent auf 49,84 EUR), Deutsche Bank (-3,40 Prozent auf 27,00 EUR), SAP SE (-3,28 Prozent auf 157,52 EUR), Scout24 (-3,23 Prozent auf 73,40 EUR) und Heidelberg Materials (-2,92 Prozent auf 177,95 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 033 945 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 207,831 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
LUS-DAX-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,38 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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