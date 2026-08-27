Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX nachmittags

Der LUS-DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag kaum verändert.

Um 15:57 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,02 Prozent stärker bei 26 318,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 26 281,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 393,00 Punkten lag.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 27.07.2026, wurde der LUS-DAX mit 25 475,00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, bei 25 230,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, stand der LUS-DAX noch bei 24 015,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 7,13 Prozent. Bei 26 576,00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 4,58 Prozent auf 57,72 EUR), SAP SE (+ 3,29 Prozent auf 185,94 EUR), Rheinmetall (+ 2,83 Prozent auf 1 171,00 EUR), BMW (+ 2,05 Prozent auf 58,86 EUR) und adidas (+ 1,63 Prozent auf 153,15 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Deutsche Telekom (-3,66 Prozent auf 27,87 EUR), EON SE (-2,35 Prozent auf 17,47 EUR), Continental (-2,31 Prozent auf 68,66 EUR), Henkel vz (-1,73 Prozent auf 75,04 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,61 Prozent auf 39,71 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3 899 268 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX mit 217,665 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at