Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
23.03.2026 12:26:45
Handel in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell
Am Montag bewegt sich der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,44 Prozent fester bei 27 917,30 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 331,252 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,86 Prozent auf 27 278,98 Punkte an der Kurstafel, nach 27 796,28 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 27 917,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26 803,25 Punkten.
So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht
Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 23.02.2026, den Stand von 31 379,41 Punkten. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 23.12.2025, bei 30 302,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, den Wert von 28 783,60 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 9,89 Prozent zurück. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Zählern.
MDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Delivery Hero (+ 6,15 Prozent auf 16,23 EUR), FUCHS SE VZ (+ 4,90 Prozent auf 34,24 EUR), PUMA SE (+ 3,49 Prozent auf 20,76 EUR), Bilfinger SE (+ 2,24 Prozent auf 98,10 EUR) und Evonik (+ 2,22 Prozent auf 14,25 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-4,65 Prozent auf 81,00 EUR), Aurubis (-3,25 Prozent auf 149,00 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,77 Prozent auf 32,32 EUR), TAG Immobilien (-2,04 Prozent auf 12,50 EUR) und Salzgitter (-1,68 Prozent auf 35,12 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im MDAX
Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 746 603 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 31,548 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
MDAX-Fundamentaldaten
Im MDAX hat die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,97 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|23.03.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.03.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|17.03.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|2,29
|0,00%
|Aurubis
|151,70
|-0,39%
|Bilfinger SE
|102,00
|7,31%
|Delivery Hero
|16,71
|11,63%
|Evonik AG
|14,31
|3,40%
|freenet AG
|26,24
|-0,23%
|FUCHS SE VZ
|34,70
|6,44%
|Lufthansa AG
|7,59
|4,14%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|37,44
|3,60%
|PUMA SE
|20,55
|4,37%
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|32,14
|-3,08%
|Salzgitter
|36,56
|3,75%
|TAG Immobilien AG
|12,89
|0,94%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|81,35
|-1,57%
|MDAX
|28 229,36
|1,56%
Börse aktuell - Live Ticker: Trump setzt Angriffswelle aus: ATX & DAX beenden Handel im Plus -- Wall Street schließlich stärker -- Asiens Börsen geben letztlich klar nach
Die heimische sowie die deutsche Börse konnten zum Wochenstart von der Verlustzone ins Plus drehen. An der Wall Street ging es weit nach oben. Die Börsen in Fernost notierten am Montag im Minus.