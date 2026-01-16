Handel in Frankfurt: So steht der MDAX am Freitagnachmittag

Heute ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Freitag verbucht der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,27 Prozent auf 31 858,65 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 374,205 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,035 Prozent auf 31 954,80 Punkte an der Kurstafel, nach 31 943,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 31 832,96 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31 980,74 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 1,16 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 16.12.2025, den Stand von 30 047,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 036,68 Punkten auf. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 16.01.2025, bei 25 511,38 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,84 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 715,23 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 4,20 Prozent auf 95,50 EUR), HENSOLDT (+ 1,61 Prozent auf 91,45 EUR), Bechtle (+ 1,36 Prozent auf 44,58 EUR), CTS Eventim (+ 1,25 Prozent auf 77,05 EUR) und Aurubis (+ 1,02 Prozent auf 148,20 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen AUMOVIO (-4,17 Prozent auf 43,64 EUR), LANXESS (-4,13 Prozent auf 17,64 EUR), K+S (-4,12 Prozent auf 13,25 EUR), Evonik (-2,89 Prozent auf 13,11 EUR) und WACKER CHEMIE (-2,45 Prozent auf 71,60 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. 1 114 506 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 38,303 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,45 erwartet. Die Evonik-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at