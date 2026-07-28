Handel in Frankfurt: So steht der SDAX am Nachmittag

Am Nachmittag halten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Um 15:41 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,11 Prozent schwächer bei 18 256,91 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 88,296 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 276,35 Zählern und damit 0,000 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18 276,38 Punkte).

Der SDAX verzeichnete bei 18 236,07 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 334,11 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der SDAX mit 17 767,77 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 28.04.2026, wies der SDAX einen Wert von 17 590,61 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.07.2025, wurde der SDAX mit 17 829,10 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,19 Prozent nach oben. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell TeamViewer (+ 4,51 Prozent auf 6,14 EUR), Sixt SE St (+ 3,38 Prozent auf 71,80 EUR), GFT SE (+ 3,27 Prozent auf 22,10 EUR), SCHOTT Pharma (+ 3,12 Prozent auf 21,50 EUR) und EVOTEC SE (+ 2,86 Prozent auf 3,52 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil SMA Solar (-9,42 Prozent auf 50,50 EUR), LPKF Laser Electronics (-8,47 Prozent auf 13,50 EUR), ASTA Energy Solutions (-5,96 Prozent auf 56,80 EUR), Basler (-5,78 Prozent auf 24,45 EUR) und PVA TePla (-5,52 Prozent auf 31,86 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 387 702 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,601 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Die Mutares-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,43 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at