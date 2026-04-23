Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX am Nachmittag

Der TecDAX zeigt sich derzeit mit negativen Notierungen.

Um 15:42 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,51 Prozent leichter bei 3 651,87 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 519,538 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 663,01 Zählern und damit 0,211 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 670,77 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 639,78 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 689,45 Zählern.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der TecDAX bereits um 2,09 Prozent. Vor einem Monat, am 23.03.2026, wies der TecDAX 3 435,36 Punkte auf. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 23.01.2026, einen Wert von 3 723,82 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.04.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 541,87 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 0,761 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Infineon (+ 8,10 Prozent auf 53,39 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,02 Prozent auf 177,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,19 Prozent auf 69,90 EUR), SMA Solar (+ 1,50 Prozent auf 48,88 EUR) und JENOPTIK (+ 0,65 Prozent auf 34,12 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Sartorius vz (-10,84 Prozent auf 210,60 EUR), EVOTEC SE (-5,89 Prozent auf 5,35 EUR), SAP SE (-4,89 Prozent auf 142,50 EUR), ATOSS Software (-4,10 Prozent auf 79,50 EUR) und Nagarro SE (-4,03 Prozent auf 46,22 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 3 706 159 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 176,488 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,52 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at