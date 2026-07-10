Handel in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag mit positivem Vorzeichen

Um 12:10 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,26 Prozent stärker bei 3 834,35 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 505,620 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,104 Prozent auf 3 828,56 Punkte an der Kurstafel, nach 3 824,59 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Freitag bei 3 843,60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 806,40 Punkten erreichte.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der TecDAX bereits um 1,66 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 979,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 531,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.07.2025, wurde der TecDAX auf 3 974,12 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,80 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Zählern.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 5,40 Prozent auf 245,90 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,74 Prozent auf 30,92 EUR), United Internet (+ 3,99 Prozent auf 24,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,66 Prozent auf 30,06 EUR) und Deutsche Telekom (+ 2,17 Prozent auf 25,89 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Nordex (-3,30 Prozent auf 41,06 EUR), AIXTRON SE (-3,09 Prozent auf 43,87 EUR), Infineon (-2,07 Prozent auf 71,83 EUR), HENSOLDT (-0,94 Prozent auf 73,52 EUR) und SMA Solar (-0,91 Prozent auf 54,30 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 852 547 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 161,076 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

In diesem Jahr weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,63 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at