Handel in Frankfurt: TecDAX am Montagmittag mit positivem Vorzeichen

Um 12:09 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,57 Prozent stärker bei 4 047,30 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 574,910 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,050 Prozent auf 4 022,27 Punkte an der Kurstafel, nach 4 024,30 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Montag bei 4 059,52 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 009,38 Punkten erreichte.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 3 975,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, lag der TecDAX bei 3 769,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 727,54 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 11,67 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell OHB SE (+ 8,94 Prozent auf 225,50 EUR), ATOSS Software (+ 8,71 Prozent auf 94,90 EUR), TeamViewer (+ 3,70 Prozent auf 7,71 EUR), Siltronic (+ 3,30 Prozent auf 57,85 EUR) und PVA TePla (+ 2,99 Prozent auf 28,90 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Deutsche Telekom (-1,18 Prozent auf 25,05 EUR), United Internet (-0,75 Prozent auf 23,86 EUR), freenet (-0,52 Prozent auf 22,84 EUR), Sartorius vz (-0,43 Prozent auf 280,60 EUR) und Siemens Healthineers (-0,14 Prozent auf 41,80 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 795 464 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 242,056 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,67 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at