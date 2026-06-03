Handel in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag in der Verlustzone

Um 15:42 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,18 Prozent schwächer bei 4 186,23 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 579,311 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,353 Prozent tiefer bei 4 221,25 Punkten, nach 4 236,21 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 4 222,90 Punkte, das Tagestief hingegen 4 183,92 Zähler.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 0,070 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, einen Wert von 3 697,16 Punkten auf. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 03.03.2026, bei 3 617,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, notierte der TecDAX bei 3 867,61 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15,50 Prozent aufwärts. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten registriert.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,28 Prozent auf 99,90 EUR), AIXTRON SE (+ 3,11 Prozent auf 59,72 EUR), 1&1 (+ 2,75 Prozent auf 24,25 EUR), JENOPTIK (+ 1,45 Prozent auf 47,70 EUR) und QIAGEN (+ 0,70 Prozent auf 30,92 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen TeamViewer (-6,45 Prozent auf 5,95 EUR), CANCOM SE (-4,51 Prozent auf 27,50 EUR), ATOSS Software (-4,19 Prozent auf 77,80 EUR), Nemetschek SE (-4,05 Prozent auf 62,75 EUR) und SAP SE (-3,28 Prozent auf 157,52 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 658 975 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 196,032 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

In diesem Jahr hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,06 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at