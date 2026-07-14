freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|TecDAX im Blick
|
14.07.2026 15:59:01
Handel in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag in Rot
Der TecDAX gibt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,29 Prozent auf 3 819,92 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 513,851 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,425 Prozent schwächer bei 3 853,58 Punkten, nach 3 870,03 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 784,10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 853,58 Punkten.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 3 979,50 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 14.04.2026, bei 3 548,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 898,94 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,40 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 6,10 Prozent auf 60,90 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,63 Prozent auf 31,96 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,62 Prozent auf 86,05 EUR), AIXTRON SE (+ 1,17 Prozent auf 43,08 EUR) und Nordex (+ 1,14 Prozent auf 40,80 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil EVOTEC SE (-22,66 Prozent auf 3,82 EUR), Carl Zeiss Meditec (-7,98 Prozent auf 29,04 EUR), SAP SE (-4,26 Prozent auf 134,72 EUR), Eckert Ziegler (-3,36 Prozent auf 14,39 EUR) und Siemens Healthineers (-3,29 Prozent auf 34,39 EUR).
Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im TecDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 280 537 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 160,632 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,69 erwartet. Mit 8,41 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
17:58
|Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX gibt zum Ende des Dienstagshandels nach (finanzen.at)
|
17:58
|Freundlicher Handel: Anleger lassen MDAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
15:59
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX sackt ab (finanzen.at)
|
15:59
|Handel in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Verluste in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
13.07.26
|TecDAX-Wert SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)