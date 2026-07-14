Handel in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag in Rot

Der TecDAX gibt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,29 Prozent auf 3 819,92 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 513,851 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,425 Prozent schwächer bei 3 853,58 Punkten, nach 3 870,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 784,10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 853,58 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 3 979,50 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 14.04.2026, bei 3 548,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 898,94 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,40 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 6,10 Prozent auf 60,90 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,63 Prozent auf 31,96 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,62 Prozent auf 86,05 EUR), AIXTRON SE (+ 1,17 Prozent auf 43,08 EUR) und Nordex (+ 1,14 Prozent auf 40,80 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil EVOTEC SE (-22,66 Prozent auf 3,82 EUR), Carl Zeiss Meditec (-7,98 Prozent auf 29,04 EUR), SAP SE (-4,26 Prozent auf 134,72 EUR), Eckert Ziegler (-3,36 Prozent auf 14,39 EUR) und Siemens Healthineers (-3,29 Prozent auf 34,39 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im TecDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 280 537 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 160,632 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,69 erwartet. Mit 8,41 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at