Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Kursverlauf
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07.07.2026 15:58:45
Handel in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag leichter
Um 15:42 Uhr verliert der TecDAX im XETRA-Handel 1,07 Prozent auf 3 870,48 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 520,112 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,712 Prozent höher bei 3 940,39 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 912,53 Punkten am Vortag.
Bei 3 863,24 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 941,90 Punkten den höchsten Stand markierte.
TecDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der TecDAX mit 4 074,14 Punkten gehandelt. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 07.04.2026, den Wert von 3 425,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 897,13 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,79 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell SAP SE (+ 2,91 Prozent auf 144,14 EUR), freenet (+ 2,32 Prozent auf 23,84 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,97 Prozent auf 25,94 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,66 Prozent auf 35,46 EUR) und ATOSS Software (+ 1,38 Prozent auf 73,40 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-11,49 Prozent auf 77,40 EUR), JENOPTIK (-8,79 Prozent auf 39,84 EUR), Siltronic (-7,85 Prozent auf 84,55 EUR), AIXTRON SE (-7,58 Prozent auf 46,23 EUR) und Infineon (-7,33 Prozent auf 71,55 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 2 777 012 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 163,037 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,32 erwartet. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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