Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|Kursentwicklung im Fokus
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24.04.2026 09:28:55
Handel in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu
Am Freitag geht es im TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,88 Prozent auf 3 680,30 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 508,927 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,226 Prozent auf 3 639,86 Punkte an der Kurstafel, nach 3 648,09 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 639,53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 681,36 Einheiten.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 1,32 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 24.03.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 416,31 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 723,82 Punkte. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, bei 3 583,19 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,55 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 858,70 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit ATOSS Software (+ 8,47 Prozent auf 85,80 EUR), SAP SE (+ 5,86 Prozent auf 148,94 EUR), TeamViewer (+ 2,66 Prozent auf 4,87 EUR), SMA Solar (+ 2,10 Prozent auf 51,15 EUR) und Siltronic (+ 1,62 Prozent auf 72,05 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil HENSOLDT (-3,19 Prozent auf 75,92 EUR), Nordex (-0,53 Prozent auf 45,42 EUR), Ottobock (-0,51 Prozent auf 58,20 EUR), Eckert Ziegler (-0,47 Prozent auf 14,80 EUR) und QIAGEN (-0,40 Prozent auf 32,41 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die SAP SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 451 070 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 174,923 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte
2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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