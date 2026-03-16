Handel in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen zum Start des Montagshandels zu

Am ersten Tag der Woche geht es für den TecDAX erneut nach oben.

Der TecDAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr 0,05 Prozent auf 3 576,09 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 542,372 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,160 Prozent stärker bei 3 580,11 Punkten in den Handel, nach 3 574,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3 571,40 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 581,87 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der TecDAX lag vor einem Monat, am 16.02.2026, bei 3 654,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.12.2025, wurde der TecDAX mit 3 534,52 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 773,35 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 1,33 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 510,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 4,35 Prozent auf 81,50 EUR), Siltronic (+ 3,60 Prozent auf 60,45 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,71 Prozent auf 143,00 EUR), Ottobock (+ 1,41 Prozent auf 54,05 EUR) und JENOPTIK (+ 1,21 Prozent auf 26,66 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil TeamViewer (-2,06 Prozent auf 4,55 EUR), ATOSS Software (-1,66 Prozent auf 82,70 EUR), Kontron (-1,65 Prozent auf 21,46 EUR), QIAGEN (-1,14 Prozent auf 35,63 EUR) und SMA Solar (-0,94 Prozent auf 33,64 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die TeamViewer-Aktie aufweisen. 216 445 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 194,328 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at