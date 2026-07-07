AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Kursentwicklung
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07.07.2026 17:59:04
Handel in Frankfurt: TecDAX beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone
Am Dienstag verbuchte der TecDAX via XETRA zum Handelsende Verluste in Höhe von 1,88 Prozent auf 3 839,11 Punkte. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 520,112 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,712 Prozent auf 3 940,39 Punkte an der Kurstafel, nach 3 912,53 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 941,90 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3 832,05 Einheiten.
TecDAX-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Wert von 4 074,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 425,70 Punkten. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, bei 3 897,13 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,93 Prozent nach oben. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit SAP SE (+ 2,74 Prozent auf 143,90 EUR), freenet (+ 1,89 Prozent auf 23,74 EUR), ATOSS Software (+ 1,66 Prozent auf 73,60 EUR), IONOS (+ 1,43 Prozent auf 29,86 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,18 Prozent auf 25,74 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen JENOPTIK (-13,32 Prozent auf 37,86 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-12,35 Prozent auf 76,65 EUR), AIXTRON SE (-12,14 Prozent auf 43,95 EUR), Siltronic (-11,83 Prozent auf 80,90 EUR) und SMA Solar (-8,56 Prozent auf 52,85 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 136 555 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 163,037 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus
Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,64 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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