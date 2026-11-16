TecDAX
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|XETRA-Handel im Blick
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16.11.2026 09:28:36
Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel im Minus
Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,03 Prozent schwächer bei 4 074,53 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 582,464 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,126 Prozent fester bei 4 081,04 Punkten, nach 4 075,90 Punkten am Vortag.
Bei 4 085,73 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 072,23 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX
Der TecDAX wies vor einem Monat, am 16.10.2026, einen Wert von 4 015,21 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Stand von 4 105,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, stand der TecDAX bei 3 534,64 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 12,42 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Eckert Ziegler (+ 1,63 Prozent auf 15,59 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,28 Prozent auf 26,94 EUR), freenet (+ 1,23 Prozent auf 24,74 EUR), HENSOLDT (+ 0,92 Prozent auf 81,16 EUR) und Nemetschek SE (+ 0,86 Prozent auf 64,15 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Siltronic (-2,36 Prozent auf 53,70 EUR), Infineon (-2,24 Prozent auf 48,76 EUR), AIXTRON SE (-1,90 Prozent auf 31,53 EUR), OHB SE (-1,69 Prozent auf 174,00 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,33 Prozent auf 47,66 EUR).
TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 632 968 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 240,984 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel
2026 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Mit 8,17 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|31,52
|-2,45%
|Deutsche Telekom AG
|26,98
|2,08%
|Eckert & Ziegler
|15,54
|2,24%
|freenet AG
|24,48
|0,08%
|HENSOLDT
|83,18
|4,37%
|Infineon AG
|49,07
|-2,69%
|Nemetschek SE
|64,80
|1,49%
|OHB SE
|177,80
|-0,22%
|SAP SE
|213,95
|0,52%
|Siltronic AG
|53,70
|-2,01%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|48,08
|-0,70%
|TeamViewer
|4,84
|-0,45%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|23,82
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 083,34
|0,18%
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