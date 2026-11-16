Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel im Minus

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,03 Prozent schwächer bei 4 074,53 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 582,464 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,126 Prozent fester bei 4 081,04 Punkten, nach 4 075,90 Punkten am Vortag.

Bei 4 085,73 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 072,23 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Der TecDAX wies vor einem Monat, am 16.10.2026, einen Wert von 4 015,21 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Stand von 4 105,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, stand der TecDAX bei 3 534,64 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 12,42 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Eckert Ziegler (+ 1,63 Prozent auf 15,59 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,28 Prozent auf 26,94 EUR), freenet (+ 1,23 Prozent auf 24,74 EUR), HENSOLDT (+ 0,92 Prozent auf 81,16 EUR) und Nemetschek SE (+ 0,86 Prozent auf 64,15 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Siltronic (-2,36 Prozent auf 53,70 EUR), Infineon (-2,24 Prozent auf 48,76 EUR), AIXTRON SE (-1,90 Prozent auf 31,53 EUR), OHB SE (-1,69 Prozent auf 174,00 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,33 Prozent auf 47,66 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 632 968 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 240,984 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

2026 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Mit 8,17 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at