Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel mit Verlusten

Der TecDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am zweiten Tag der Woche in die Verlustzone.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1,21 Prozent tiefer bei 3 676,82 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 566,820 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,236 Prozent schwächer bei 3 713,09 Punkten, nach 3 721,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 3 676,19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 714,65 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Noch vor einem Monat, am 03.02.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 605,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 556,30 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.03.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 856,50 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,45 Prozent. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 558,78 Zählern.

Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 8,31 Prozent auf 32,34 EUR), HENSOLDT (+ 1,22 Prozent auf 79,00 EUR), QIAGEN (+ 0,75 Prozent auf 41,61 EUR), Bechtle (+ 0,18 Prozent auf 33,12 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,08 Prozent auf 25,82 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Elmos Semiconductor (-5,38 Prozent auf 144,20 EUR), Siltronic (-2,99 Prozent auf 53,55 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,84 Prozent auf 53,05 EUR), Infineon (-2,84 Prozent auf 43,16 EUR) und IONOS (-2,44 Prozent auf 22,00 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 440 283 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 199,605 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

