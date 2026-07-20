Carl Zeiss Meditec Aktie

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WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

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TecDAX im Blick 20.07.2026 09:29:08

Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Montagshandel im Minus

Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Montagshandel im Minus

Der TecDAX kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,14 Prozent schwächer bei 3 765,18 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 507,421 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,009 Prozent schwächer bei 3 770,01 Punkten, nach 3 770,35 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 772,26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 759,77 Punkten lag.

TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wies der TecDAX 3 954,14 Punkte auf. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 20.04.2026, einen Stand von 3 711,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wies der TecDAX 3 941,05 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 3,89 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell IONOS (+ 1,26 Prozent auf 30,58 EUR), Nemetschek SE (+ 1,17 Prozent auf 56,40 EUR), SAP SE (+ 1,10 Prozent auf 139,44 EUR), Nordex (+ 0,91 Prozent auf 39,94 EUR) und CANCOM SE (+ 0,85 Prozent auf 23,60 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen AIXTRON SE (-1,67 Prozent auf 38,80 EUR), Siltronic (-1,63 Prozent auf 84,40 EUR), SMA Solar (-1,62 Prozent auf 60,55 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,20 Prozent auf 78,35 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,96 Prozent auf 29,02 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 215 903 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 161,029 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,64 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,34 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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CANCOM SE 23,50 0,86% CANCOM SE
Carl Zeiss Meditec AG 28,98 -1,02% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 26,91 -0,26% Deutsche Telekom AG
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IONOS 30,42 1,40% IONOS
Nemetschek SE 56,30 1,17% Nemetschek SE
Nordex AG 39,96 0,91% Nordex AG
SAP SE 139,10 0,51% SAP SE
Siltronic AG 84,55 -1,46% Siltronic AG
SMA Solar AG 59,80 -3,00% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 78,15 -1,57% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 5,71 -0,26% TeamViewer
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TecDAX 3 759,99 -0,27%

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