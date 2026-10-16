Handel in Frankfurt: TecDAX bewegt sich am Mittag im Plus

Der TecDAX befindet sich heute im Aufwind.

Am Freitag springt der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 1,79 Prozent auf 4 041,41 Punkte an. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 564,202 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,447 Prozent auf 3 988,12 Punkte an der Kurstafel, nach 3 970,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 4 046,12 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 981,16 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 1,56 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, wurde der TecDAX mit 3 984,52 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, stand der TecDAX noch bei 3 782,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 701,60 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,51 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. 3 322,31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Nordex (+ 12,91 Prozent auf 39,36 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 11,17 Prozent auf 28,46 EUR), OHB SE (+ 10,26 Prozent auf 187,00 EUR), HENSOLDT (+ 6,87 Prozent auf 88,62 EUR) und AIXTRON SE (+ 4,68 Prozent auf 32,43 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil PVA TePla (-0,20 Prozent auf 29,38 EUR), EVOTEC SE (-0,16 Prozent auf 2,52 EUR), Elmos Semiconductor (-0,16 Prozent auf 127,40 EUR), Infineon (+ 0,00 Prozent auf 52,47 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0,00 Prozent auf 56,80 EUR) unter Druck.

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 478 843 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 227,308 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at