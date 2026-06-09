Handel in Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Start im Plus

Der TecDAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Dienstag fort.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,07 Prozent fester bei 4 070,43 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 561,042 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,353 Prozent stärker bei 4 081,81 Punkten in den Handel, nach 4 067,45 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Dienstag bei 4 063,08 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 082,36 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 779,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, lag der TecDAX noch bei 3 565,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.06.2025, wies der TecDAX 3 936,19 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 12,31 Prozent nach oben. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,88 Prozent auf 94,65 EUR), Infineon (+ 2,48 Prozent auf 80,18 EUR), JENOPTIK (+ 1,23 Prozent auf 44,50 EUR), AIXTRON SE (+ 1,10 Prozent auf 57,08 EUR) und Sartorius vz (+ 0,87 Prozent auf 242,40 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil CANCOM SE (-2,37 Prozent auf 26,80 EUR), Nordex (-2,07 Prozent auf 39,80 EUR), TeamViewer (-2,00 Prozent auf 5,88 EUR), Nagarro SE (-1,90 Prozent auf 39,14 EUR) und SMA Solar (-1,84 Prozent auf 56,15 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 285 988 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 188,537 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,92 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at