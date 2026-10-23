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TecDAX-Kursverlauf 23.10.2026 12:26:53

Handel in Frankfurt: TecDAX fällt am Mittag zurück

Handel in Frankfurt: TecDAX fällt am Mittag zurück

Der TecDAX zeigt sich am Freitag mit negativem Vorzeichen.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,71 Prozent leichter bei 4 031,45 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 576,370 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,146 Prozent auf 4 066,35 Punkte an der Kurstafel, nach 4 060,43 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4 026,31 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 070,20 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 0,448 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 23.09.2026, den Wert von 4 011,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, lag der TecDAX noch bei 3 701,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 741,05 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11,23 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,07 Prozent auf 29,12 EUR), Sartorius vz (+ 1,72 Prozent auf 278,20 EUR), SMA Solar (+ 1,30 Prozent auf 50,75 EUR), OHB SE (+ 1,23 Prozent auf 206,50 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,63 Prozent auf 35,32 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil ATOSS Software (-7,82 Prozent auf 88,40 EUR), IONOS (-2,94 Prozent auf 35,04 EUR), Deutsche Telekom (-2,71 Prozent auf 25,47 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,25 Prozent auf 50,05 EUR) und Siltronic (-2,13 Prozent auf 57,50 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 928 211 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 235,565 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,70 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Carl Zeiss Meditec AG 35,24 0,74% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 25,29 -3,07% Deutsche Telekom AG
freenet AG 22,90 -0,35% freenet AG
IONOS 35,60 -1,06% IONOS
OHB SE 204,00 -1,45% OHB SE
SAP SE 211,90 -1,17% SAP SE
Sartorius AG Vz. 281,60 3,49% Sartorius AG Vz.
Siltronic AG 55,60 -5,28% Siltronic AG
SMA Solar AG 46,84 -7,34% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 49,40 -3,23% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 7,39 -0,14% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 28,50 2,30% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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TecDAX 4 024,30 -0,89%

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