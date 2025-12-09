SMA Solar Aktie
Handel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart zurück
Der TecDAX gibt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,01 Prozent auf 3 581,69 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 567,932 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,168 Prozent auf 3 575,98 Punkte an der Kurstafel, nach 3 581,98 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 3 583,75 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 570,87 Punkten lag.
TecDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 465,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 626,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 537,64 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 4,22 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 4,72 Prozent auf 73,25 EUR), Nordex (+ 2,25 Prozent auf 26,40 EUR), PNE (+ 1,83 Prozent auf 10,04 EUR), SMA Solar (+ 1,80 Prozent auf 35,12 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,37 Prozent auf 103,40 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen EVOTEC SE (-7,45 Prozent auf 5,09 EUR), ATOSS Software (-1,19 Prozent auf 116,00 EUR), QIAGEN (-1,01 Prozent auf 39,39 EUR), Sartorius vz (-0,95 Prozent auf 250,90 EUR) und JENOPTIK (-0,67 Prozent auf 19,20 EUR) unter Druck.
Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 505 089 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 243,373 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,44 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
