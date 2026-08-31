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XETRA-Handel im Fokus 31.08.2026 09:28:51

Handel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart zurück

Handel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart zurück

Der TecDAX fällt am ersten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Der TecDAX sinkt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,42 Prozent auf 4 102,26 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 575,699 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,477 Prozent schwächer bei 4 099,75 Punkten in den Handel, nach 4 119,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 4 096,39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 103,54 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der TecDAX erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, einen Stand von 3 827,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der TecDAX mit 4 160,08 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 703,58 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 13,19 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,58 Prozent auf 32,08 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0,49 Prozent auf 72,00 EUR), freenet (+ 0,33 Prozent auf 24,62 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,23 Prozent auf 39,61 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,21 Prozent auf 28,58 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Nordex (-1,77 Prozent auf 37,82 EUR), AIXTRON SE (-1,39 Prozent auf 36,09 EUR), Bechtle (-1,21 Prozent auf 37,54 EUR), Sartorius vz (-1,14 Prozent auf 250,60 EUR) und SMA Solar (-1,14 Prozent auf 56,60 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 124 339 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 220,822 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Alle TecDAX-Werte im Überblick
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TeamViewer 7,13 -0,77% TeamViewer
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TecDAX 4 093,90 -0,62%

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