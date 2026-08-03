HENSOLDT Aktie

HENSOLDT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 03.08.2026 17:58:45

Handel in Frankfurt: TecDAX geht zum Ende des Montagshandels nahezu durch die Decke

Handel in Frankfurt: TecDAX geht zum Ende des Montagshandels nahezu durch die Decke

Der TecDAX schoss am ersten Tag der Woche in die Höhe.

Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 3,48 Prozent stärker bei 3 960,71 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 524,711 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,808 Prozent fester bei 3 858,42 Punkten, nach 3 827,49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 851,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 964,57 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 03.07.2026, stand der TecDAX bei 3 899,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, einen Stand von 3 697,16 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, bei 3 760,71 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9,28 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 8,25 Prozent auf 86,34 EUR), TeamViewer (+ 6,26 Prozent auf 6,37 EUR), Siemens Healthineers (+ 6,10 Prozent auf 39,11 EUR), Deutsche Telekom (+ 4,93 Prozent auf 28,08 EUR) und SAP SE (+ 4,41 Prozent auf 164,64 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Kontron (-4,92 Prozent auf 21,26 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,46 Prozent auf 27,40 EUR), SMA Solar (-1,14 Prozent auf 52,25 EUR), Eckert Ziegler (-0,81 Prozent auf 13,50 EUR) und Infineon (-0,32 Prozent auf 61,47 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 10 106 099 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 181,994 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,07 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,37 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu HENSOLDT

mehr Nachrichten