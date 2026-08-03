HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|Marktbericht
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03.08.2026 17:58:45
Handel in Frankfurt: TecDAX geht zum Ende des Montagshandels nahezu durch die Decke
Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 3,48 Prozent stärker bei 3 960,71 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 524,711 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,808 Prozent fester bei 3 858,42 Punkten, nach 3 827,49 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 851,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 964,57 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 03.07.2026, stand der TecDAX bei 3 899,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, einen Stand von 3 697,16 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, bei 3 760,71 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9,28 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.
Gewinner und Verlierer im TecDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 8,25 Prozent auf 86,34 EUR), TeamViewer (+ 6,26 Prozent auf 6,37 EUR), Siemens Healthineers (+ 6,10 Prozent auf 39,11 EUR), Deutsche Telekom (+ 4,93 Prozent auf 28,08 EUR) und SAP SE (+ 4,41 Prozent auf 164,64 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Kontron (-4,92 Prozent auf 21,26 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,46 Prozent auf 27,40 EUR), SMA Solar (-1,14 Prozent auf 52,25 EUR), Eckert Ziegler (-0,81 Prozent auf 13,50 EUR) und Infineon (-0,32 Prozent auf 61,47 EUR).
Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 10 106 099 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 181,994 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,07 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,37 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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