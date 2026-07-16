Handel in Frankfurt: TecDAX gibt am Mittag nach

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,76 Prozent tiefer bei 3 780,69 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 514,466 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,085 Prozent tiefer bei 3 806,45 Punkten in den Handel, nach 3 809,69 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 774,15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 806,45 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 1,36 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.06.2026, lag der TecDAX bei 3 966,54 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.04.2026, bei 3 653,06 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 16.07.2025, einen Stand von 3 891,70 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 4,32 Prozent zu. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Ottobock (+ 4,46 Prozent auf 56,20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,66 Prozent auf 33,14 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,75 Prozent auf 35,01 EUR), EVOTEC SE (+ 0,63 Prozent auf 3,53 EUR) und SAP SE (+ 0,55 Prozent auf 137,74 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil AIXTRON SE (-4,66 Prozent auf 40,29 EUR), Siltronic (-4,57 Prozent auf 87,80 EUR), PVA TePla (-3,63 Prozent auf 38,26 EUR), SMA Solar (-3,06 Prozent auf 60,15 EUR) und Infineon (-3,00 Prozent auf 65,29 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 246 743 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 159,628 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at