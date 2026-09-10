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TecDAX-Kursentwicklung 10.09.2026 15:58:56

Handel in Frankfurt: TecDAX gibt am Nachmittag nach

Handel in Frankfurt: TecDAX gibt am Nachmittag nach

Der TecDAX zeigt sich aktuell in Rot.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,29 Prozent tiefer bei 3 943,33 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 562,027 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,213 Prozent tiefer bei 3 986,20 Punkten in den Handel, nach 3 994,71 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 935,57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 987,38 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 2,09 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, lag der TecDAX bei 4 067,42 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, bei 3 979,38 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 10.09.2025, einen Stand von 3 600,35 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 8,80 Prozent zu. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 2,60 Prozent auf 31,58 EUR), Drägerwerk (+ 2,52 Prozent auf 113,80 EUR), freenet (+ 2,04 Prozent auf 24,98 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,76 Prozent auf 27,98 EUR) und Nordex (+ 0,35 Prozent auf 39,68 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil SMA Solar (-5,02 Prozent auf 58,65 EUR), Siltronic (-3,71 Prozent auf 74,00 EUR), AIXTRON SE (-3,59 Prozent auf 36,51 EUR), SAP SE (-3,28 Prozent auf 176,86 EUR) und EVOTEC SE (-3,25 Prozent auf 3,04 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 732 955 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 209,718 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,31 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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AIXTRON SE 36,91 0,90% AIXTRON SE
Carl Zeiss Meditec AG 30,96 0,19% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 28,25 1,29% Deutsche Telekom AG
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