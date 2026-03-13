Handel in Frankfurt: TecDAX gibt nach

Beim TecDAX stehen die Signale heute auf Stabilisierung.

Am Freitag bewegt sich der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,09 Prozent schwächer bei 3 576,03 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 541,629 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,548 Prozent tiefer bei 3 559,76 Punkten, nach 3 579,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 581,17 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 539,41 Zählern.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 1,33 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 13.02.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 655,33 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wurde der TecDAX auf 3 552,44 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 703,24 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,33 Prozent nach unten. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 858,70 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 510,62 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Siltronic (+ 8,24 Prozent auf 58,45 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,09 Prozent auf 60,10 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,59 Prozent auf 140,20 EUR), Drägerwerk (+ 1,41 Prozent auf 86,20 EUR) und QIAGEN (+ 1,36 Prozent auf 35,87 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil 1&1 (-8,40 Prozent auf 22,90 EUR), EVOTEC SE (-6,39 Prozent auf 4,03 EUR), United Internet (-6,21 Prozent auf 25,68 EUR), AIXTRON SE (-1,27 Prozent auf 31,87 EUR) und Bechtle (-1,05 Prozent auf 32,16 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 178 180 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 195,005 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,40 erwartet. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

