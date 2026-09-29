Handel in Frankfurt: TecDAX in Grün

Um 15:42 Uhr geht es im TecDAX im XETRA-Handel um 1,01 Prozent nach oben auf 4 009,26 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 559,270 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,449 Prozent auf 3 986,98 Punkte an der Kurstafel, nach 3 969,15 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 3 978,29 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 022,52 Punkten lag.

TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Wert von 4 119,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 848,92 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, bei 3 618,95 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10,62 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 8,42 Prozent auf 77,90 EUR), AIXTRON SE (+ 5,21 Prozent auf 36,75 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,18 Prozent auf 71,05 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,98 Prozent auf 151,80 EUR) und PVA TePla (+ 4,59 Prozent auf 31,42 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil OHB SE (-6,29 Prozent auf 175,80 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,85 Prozent auf 28,32 EUR), Drägerwerk (-2,41 Prozent auf 121,40 EUR), IONOS (-1,75 Prozent auf 33,66 EUR) und United Internet (-1,74 Prozent auf 24,90 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 498 695 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 214,589 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at