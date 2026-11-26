Um 12:10 Uhr geht es im TecDAX im XETRA-Handel um 1,83 Prozent nach oben auf 3 830,72 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 543,232 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,665 Prozent auf 3 786,88 Punkte an der Kurstafel, nach 3 761,86 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 3 786,82 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 841,94 Punkten lag.

TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 0,596 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4 056,47 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, bei 4 019,10 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 26.11.2025, den Stand von 3 528,42 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,70 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Elmos Semiconductor (+ 5,79 Prozent auf 98,60 EUR), JENOPTIK (+ 5,53 Prozent auf 33,20 EUR), SMA Solar (+ 5,07 Prozent auf 44,34 EUR), Infineon (+ 4,39 Prozent auf 42,69 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,36 Prozent auf 42,60 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil EVOTEC SE (-2,51 Prozent auf 2,48 EUR), Drägerwerk (-1,80 Prozent auf 120,00 EUR), QIAGEN (+ 0,03 Prozent auf 45,09 EUR), IONOS (+ 0,71 Prozent auf 33,90 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,75 Prozent auf 43,23 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 471 917 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 214,599 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Die TeamViewer-Aktie hat mit 4,62 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Im Index weist die freenet-Aktie mit 8,12 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at