TecDAX
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26.11.2026 12:26:47
Handel in Frankfurt: TecDAX in Grün
Um 12:10 Uhr geht es im TecDAX im XETRA-Handel um 1,83 Prozent nach oben auf 3 830,72 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 543,232 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,665 Prozent auf 3 786,88 Punkte an der Kurstafel, nach 3 761,86 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 3 786,82 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 841,94 Punkten lag.
TecDAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 0,596 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4 056,47 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, bei 4 019,10 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 26.11.2025, den Stand von 3 528,42 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,70 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops aktuell
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Elmos Semiconductor (+ 5,79 Prozent auf 98,60 EUR), JENOPTIK (+ 5,53 Prozent auf 33,20 EUR), SMA Solar (+ 5,07 Prozent auf 44,34 EUR), Infineon (+ 4,39 Prozent auf 42,69 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,36 Prozent auf 42,60 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil EVOTEC SE (-2,51 Prozent auf 2,48 EUR), Drägerwerk (-1,80 Prozent auf 120,00 EUR), QIAGEN (+ 0,03 Prozent auf 45,09 EUR), IONOS (+ 0,71 Prozent auf 33,90 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,75 Prozent auf 43,23 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im TecDAX
Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 471 917 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 214,599 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf
Die TeamViewer-Aktie hat mit 4,62 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Im Index weist die freenet-Aktie mit 8,12 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|117,40
|-5,02%
|Elmos Semiconductor
|99,20
|3,23%
|EVOTEC SE
|2,50
|-3,55%
|freenet AG
|25,00
|0,73%
|Infineon AG
|42,45
|-0,97%
|IONOS
|34,28
|1,42%
|JENOPTIK AG
|33,02
|0,98%
|QIAGEN N.V.
|44,99
|0,27%
|SAP SE
|194,04
|1,74%
|Siemens Healthineers AG
|43,32
|-0,07%
|SMA Solar AG
|43,74
|0,55%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|42,72
|-0,70%
|TeamViewer
|4,52
|-0,22%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|20,02
|-0,89%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 835,52
|1,96%
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