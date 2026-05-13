Handel in Frankfurt: TecDAX klettert letztendlich

So performte der TecDAX am dritten Tag der Woche schlussendlich.

Zum Handelsende stieg der TecDAX im XETRA-Handel um 1,26 Prozent auf 3 756,28 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 515,607 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 3 706,33 Zählern und damit 0,084 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 709,45 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 3 702,38 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 777,83 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 0,667 Prozent. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 13.04.2026, mit 3 509,76 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 655,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 819,47 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,64 Prozent nach oben. Bei 3 870,57 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit JENOPTIK (+ 14,01 Prozent auf 44,60 EUR), AIXTRON SE (+ 11,24 Prozent auf 51,56 EUR), Infineon (+ 10,70 Prozent auf 64,36 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,85 Prozent auf 87,75 EUR) und HENSOLDT (+ 3,95 Prozent auf 74,30 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Carl Zeiss Meditec (-11,77 Prozent auf 25,34 EUR), EVOTEC SE (-10,63 Prozent auf 4,54 EUR), IONOS (-8,45 Prozent auf 28,16 EUR), SMA Solar (-7,38 Prozent auf 55,85 EUR) und SAP SE (-4,31 Prozent auf 136,26 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 721 185 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 168,665 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,25 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at