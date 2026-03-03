Handel in Frankfurt: TecDAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Um 15:41 Uhr verliert der TecDAX im XETRA-Handel 2,64 Prozent auf 3 623,75 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 566,820 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,236 Prozent auf 3 713,09 Punkte an der Kurstafel, nach 3 721,86 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 597,22 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 714,65 Punkten.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 03.02.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 605,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, wurde der TecDAX auf 3 556,30 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 03.03.2025, wurde der TecDAX mit 3 856,50 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 0,015 Prozent zu Buche. Bei 3 858,70 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 558,78 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell TeamViewer (+ 0,04 Prozent auf 4,46 EUR), QIAGEN (+ 0,02 Prozent auf 41,31 EUR), SMA Solar (+ 0,00 Prozent auf 29,86 EUR), Bechtle (-0,48 Prozent auf 32,90 EUR) und AIXTRON SE (-0,54 Prozent auf 29,24 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil EVOTEC SE (-5,98 Prozent auf 5,35 EUR), Infineon (-5,50 Prozent auf 41,97 EUR), Elmos Semiconductor (-4,59 Prozent auf 145,40 EUR), JENOPTIK (-4,39 Prozent auf 26,54 EUR) und Nordex (-4,17 Prozent auf 41,36 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 981 430 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 195,098 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,28 erwartet. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,69 Prozent gelockt.

