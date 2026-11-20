Am Freitag tendierte der TecDAX via XETRA letztendlich 2,89 Prozent schwächer bei 3 813,74 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 555,975 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 1,16 Prozent leichter bei 3 881,49 Punkten, nach 3 927,10 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 881,49 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3 808,99 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der TecDAX bereits um 6,55 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4 012,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, wurde der TecDAX mit 4 065,34 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 432,94 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,23 Prozent aufwärts. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit freenet (+ 2,92 Prozent auf 24,64 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,15 Prozent auf 26,34 EUR), Drägerwerk (+ 0,86 Prozent auf 117,00 EUR), QIAGEN (-0,40 Prozent auf 45,07 EUR) und Bechtle (-0,75 Prozent auf 31,84 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen JENOPTIK (-11,76 Prozent auf 31,82 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9,94 Prozent auf 43,86 EUR), AIXTRON SE (-9,50 Prozent auf 29,42 EUR), EVOTEC SE (-8,21 Prozent auf 2,51 EUR) und PVA TePla (-7,93 Prozent auf 25,08 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 204 943 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 218,935 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,39 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at