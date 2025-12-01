Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

HENSOLDT Aktie

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

TecDAX-Kursentwicklung 01.12.2025 17:59:05

Handel in Frankfurt: TecDAX legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein

Der TecDAX zeigte sich zum Handelsende schwächer.

Am Montag tendierte der TecDAX via XETRA letztendlich 1,05 Prozent schwächer bei 3 554,02 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 561,551 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,342 Prozent leichter bei 3 579,49 Punkten, nach 3 591,78 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 581,61 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 3 539,84 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 3 629,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 739,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, wurde der TecDAX mit 3 429,57 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 3,42 Prozent. Bei 3 994,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 010,36 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Siltronic (+ 1,89 Prozent auf 50,05 EUR), PNE (+ 0,59 Prozent auf 10,26 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0,41 Prozent auf 34,30 EUR), SAP SE (+ 0,17 Prozent auf 208,90 EUR) und United Internet (+ 0,08 Prozent auf 25,88 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Kontron (-4,23 Prozent auf 23,10 EUR), AIXTRON SE (-4,18 Prozent auf 17,19 EUR), SMA Solar (-3,99 Prozent auf 33,22 EUR), JENOPTIK (-3,50 Prozent auf 19,05 EUR) und HENSOLDT (-3,15 Prozent auf 66,20 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 013 868 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 237,453 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,63 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

24.11.25 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
12.11.25 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
12.11.25 HENSOLDT Hold Warburg Research
12.11.25 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
12.11.25 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
