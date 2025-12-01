HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|TecDAX-Kursentwicklung
|
01.12.2025 17:59:05
Handel in Frankfurt: TecDAX legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein
Am Montag tendierte der TecDAX via XETRA letztendlich 1,05 Prozent schwächer bei 3 554,02 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 561,551 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,342 Prozent leichter bei 3 579,49 Punkten, nach 3 591,78 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 581,61 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 3 539,84 Einheiten.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 3 629,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 739,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, wurde der TecDAX mit 3 429,57 Punkten berechnet.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 3,42 Prozent. Bei 3 994,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 010,36 Punkte.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Siltronic (+ 1,89 Prozent auf 50,05 EUR), PNE (+ 0,59 Prozent auf 10,26 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0,41 Prozent auf 34,30 EUR), SAP SE (+ 0,17 Prozent auf 208,90 EUR) und United Internet (+ 0,08 Prozent auf 25,88 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Kontron (-4,23 Prozent auf 23,10 EUR), AIXTRON SE (-4,18 Prozent auf 17,19 EUR), SMA Solar (-3,99 Prozent auf 33,22 EUR), JENOPTIK (-3,50 Prozent auf 19,05 EUR) und HENSOLDT (-3,15 Prozent auf 66,20 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 013 868 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 237,453 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,63 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Analysen zu HENSOLDTmehr Analysen
|24.11.25
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|12.11.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|12.11.25
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
