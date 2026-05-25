Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|TecDAX-Kursentwicklung
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25.05.2026 09:28:04
Handel in Frankfurt: TecDAX legt zum Start zu
Am Montag notiert der TecDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0,81 Prozent fester bei 4 068,76 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 552,509 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,577 Prozent auf 4 059,39 Punkte an der Kurstafel, nach 4 036,09 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4 079,68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 054,86 Punkten.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bei 3 664,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.02.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 749,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 773,69 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,26 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 079,68 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im TecDAX aktuell
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Ottobock (+ 2,32 Prozent auf 57,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,21 Prozent auf 92,35 EUR), Nagarro SE (+ 1,87 Prozent auf 41,50 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,46 Prozent auf 15,24 EUR) und Infineon (+ 1,28 Prozent auf 74,36 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil HENSOLDT (-0,94 Prozent auf 88,20 EUR), IONOS (-0,28 Prozent auf 28,20 EUR), SMA Solar (-0,15 Prozent auf 67,60 EUR), CANCOM SE (+ 0,00 Prozent auf 27,30 EUR) und Sartorius vz (+ 0,00 Prozent auf 232,50 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 456 841 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 177,211 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick
Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,86 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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