Handel in Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Kursplus
Der TecDAX gewann im XETRA-Handel schlussendlich 0,80 Prozent auf 3 745,03 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 551,813 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,059 Prozent auf 3 713,08 Punkte an der Kurstafel, nach 3 715,26 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 3 756,60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 704,92 Punkten lag.
TecDAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 1,18 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 723,82 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 496,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.02.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 839,39 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,33 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 858,70 Punkte. Bei 3 558,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Nordex (+ 17,35 Prozent auf 41,12 EUR), ATOSS Software (+ 3,72 Prozent auf 83,60 EUR), SMA Solar (+ 3,67 Prozent auf 32,78 EUR), Sartorius vz (+ 2,27 Prozent auf 238,60 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,74 Prozent auf 5,84 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Nagarro SE (-9,63 Prozent auf 51,60 EUR), IONOS (-6,72 Prozent auf 21,50 EUR), United Internet (-3,28 Prozent auf 25,36 EUR), Ottobock (-3,18 Prozent auf 54,75 EUR) und Drägerwerk (-2,07 Prozent auf 89,70 EUR).
Die teuersten Unternehmen im TecDAX
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 074 847 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 191,124 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder
Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
