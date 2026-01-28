Elmos Semiconductor Aktie
28.01.2026 17:59:29
Handel in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Plus
Am Mittwoch kletterte der TecDAX via XETRA schlussendlich um 0,43 Prozent auf 3 729,10 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 563,924 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,086 Prozent auf 3 709,76 Punkte an der Kurstafel, nach 3 712,95 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des TecDAX betrug 3 704,93 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 763,32 Zähler.
TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn kletterte der TecDAX bereits um 0,320 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 586,84 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 28.10.2025, bei 3 718,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.01.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 681,70 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 2,89 Prozent zu. Bei 3 858,70 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 592,26 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Gewinner und Verlierer im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit JENOPTIK (+ 8,86 Prozent auf 24,32 EUR), IONOS (+ 5,71 Prozent auf 29,60 EUR), EVOTEC SE (+ 4,05) Prozent auf 6,42 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,04 Prozent auf 113,20 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 3,97 Prozent auf 28,80 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen AIXTRON SE (-6,33 Prozent auf 19,67 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,41 Prozent auf 49,26 EUR), Sartorius vz (-2,30 Prozent auf 250,30 EUR), Drägerwerk (-2,28 Prozent auf 90,20 EUR) und SMA Solar (-1,91 Prozent auf 37,96 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 8 788 009 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 228,800 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,23 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
