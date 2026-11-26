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26.11.2026 17:58:35
Handel in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Plus
Am Donnerstag kletterte der TecDAX via XETRA schlussendlich um 2,12 Prozent auf 3 841,50 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 543,232 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,665 Prozent auf 3 786,88 Punkte an der Kurstafel, nach 3 761,86 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des TecDAX betrug 3 786,82 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 851,03 Zähler.
TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn kletterte der TecDAX bereits um 0,879 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, notierte der TecDAX bei 4 056,47 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, bei 4 019,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 528,42 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 5,99 Prozent zu. Bei 4 284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Gewinner und Verlierer im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Elmos Semiconductor (+ 6,33 Prozent auf 99,10 EUR), OHB SE (+ 6,31 Prozent auf 192,20 EUR), JENOPTIK (+ 5,34) Prozent auf 33,14 EUR), PVA TePla (+ 5,03 Prozent auf 24,20 EUR) und SMA Solar (+ 4,64 Prozent auf 44,16 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Drägerwerk (-3,60 Prozent auf 117,80 EUR), EVOTEC SE (-0,63 Prozent auf 2,53 EUR), QIAGEN (+ 0,04 Prozent auf 45,09 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,50 Prozent auf 31,92 EUR) und Sartorius vz (+ 0,95 Prozent auf 286,80 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 4 182 651 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 214,599 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,62 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|32,18
|1,07%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|115,60
|-1,53%
|Elmos Semiconductor
|107,00
|7,43%
|EVOTEC SE
|2,53
|0,88%
|freenet AG
|25,16
|0,56%
|Infineon AG
|43,94
|3,01%
|JENOPTIK AG
|34,02
|2,35%
|OHB SE
|203,50
|5,44%
|PVA TePla AG
|24,60
|2,24%
|QIAGEN N.V.
|45,14
|0,37%
|SAP SE
|194,28
|0,67%
|Sartorius AG Vz.
|286,10
|0,07%
|SMA Solar AG
|46,48
|6,07%
|TeamViewer
|4,59
|0,97%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|20,74
|2,47%
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