Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|TecDAX-Kursentwicklung
|
09.09.2026 17:58:52
Handel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsende im Minus
Am Mittwoch tendierte der TecDAX via XETRA schlussendlich 1,20 Prozent schwächer bei 3 988,01 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 566,378 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,092 Prozent tiefer bei 4 032,68 Punkten in den Handel, nach 4 036,38 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 980,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 047,63 Punkten erreichte.
So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 0,983 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4 068,78 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 4 005,67 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 09.09.2025, einen Stand von 3 626,79 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 10,04 Prozent zu. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im TecDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell CANCOM SE (+ 1,14 Prozent auf 22,25 EUR), Drägerwerk (+ 0,73 Prozent auf 111,00 EUR), SAP SE (+ 0,64 Prozent auf 182,86 EUR), QIAGEN (+ 0,41 Prozent auf 36,62 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,13 Prozent auf 31,66 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil PVA TePla (-3,61 Prozent auf 30,48 EUR), HENSOLDT (-3,53 Prozent auf 78,62 EUR), SMA Solar (-2,91 Prozent auf 61,75 EUR), Infineon (-2,57 Prozent auf 56,95 EUR) und Siltronic (-2,54 Prozent auf 76,85 EUR).
Die teuersten TecDAX-Unternehmen
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 609 988 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 210,988 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick
Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,27 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siltronic AG
|
09.09.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
09.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX gibt zum Start des Mittwochshandels nach (finanzen.at)
|
08.09.26
|TecDAX aktuell: TecDAX am Dienstagmittag in Rot (finanzen.at)
|
08.09.26
|Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
07.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX im Plus (finanzen.at)
|
07.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
04.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
04.09.26
|MDAX aktuell: MDAX im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu HENSOLDT
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|31.07.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|31.07.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|CANCOM SE
|22,20
|0,91%
|Deutsche Telekom AG
|27,84
|-1,31%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|110,60
|0,91%
|freenet AG
|24,46
|-0,57%
|HENSOLDT
|78,68
|-2,45%
|Infineon AG
|56,82
|-1,46%
|PVA TePla AG
|30,28
|-3,57%
|QIAGEN N.V.
|36,28
|0,18%
|SAP SE
|180,48
|-0,38%
|Siltronic AG
|76,50
|-2,17%
|SMA Solar AG
|61,20
|-2,63%
|TeamViewer
|6,29
|-1,72%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|31,38
|0,58%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 994,71
|-1,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX beendet Handel in Rot -- DAX rutscht letztlich ab -- Wall Street schliesst leichter -- Schlussendlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt gab zur Wochenmitte nach. Der deutsche Leitindex erlitt herbe Verluste. Die Wall Street notierte in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich.