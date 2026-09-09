Handel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsende im Minus

Am Mittwoch tendierte der TecDAX via XETRA schlussendlich 1,20 Prozent schwächer bei 3 988,01 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 566,378 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,092 Prozent tiefer bei 4 032,68 Punkten in den Handel, nach 4 036,38 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 980,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 047,63 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 0,983 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4 068,78 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 4 005,67 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 09.09.2025, einen Stand von 3 626,79 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 10,04 Prozent zu. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell CANCOM SE (+ 1,14 Prozent auf 22,25 EUR), Drägerwerk (+ 0,73 Prozent auf 111,00 EUR), SAP SE (+ 0,64 Prozent auf 182,86 EUR), QIAGEN (+ 0,41 Prozent auf 36,62 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,13 Prozent auf 31,66 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil PVA TePla (-3,61 Prozent auf 30,48 EUR), HENSOLDT (-3,53 Prozent auf 78,62 EUR), SMA Solar (-2,91 Prozent auf 61,75 EUR), Infineon (-2,57 Prozent auf 56,95 EUR) und Siltronic (-2,54 Prozent auf 76,85 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 609 988 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 210,988 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,27 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at