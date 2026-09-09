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TecDAX-Kursentwicklung 09.09.2026 17:58:52

Handel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsende im Minus

Handel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsende im Minus

Der TecDAX zeigte sich am Mittwochabend im Minus.

Am Mittwoch tendierte der TecDAX via XETRA schlussendlich 1,20 Prozent schwächer bei 3 988,01 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 566,378 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,092 Prozent tiefer bei 4 032,68 Punkten in den Handel, nach 4 036,38 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 980,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 047,63 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 0,983 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4 068,78 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 4 005,67 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 09.09.2025, einen Stand von 3 626,79 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 10,04 Prozent zu. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell CANCOM SE (+ 1,14 Prozent auf 22,25 EUR), Drägerwerk (+ 0,73 Prozent auf 111,00 EUR), SAP SE (+ 0,64 Prozent auf 182,86 EUR), QIAGEN (+ 0,41 Prozent auf 36,62 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,13 Prozent auf 31,66 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil PVA TePla (-3,61 Prozent auf 30,48 EUR), HENSOLDT (-3,53 Prozent auf 78,62 EUR), SMA Solar (-2,91 Prozent auf 61,75 EUR), Infineon (-2,57 Prozent auf 56,95 EUR) und Siltronic (-2,54 Prozent auf 76,85 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 609 988 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 210,988 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,27 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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CANCOM SE 22,20 0,91% CANCOM SE
Deutsche Telekom AG 27,84 -1,31% Deutsche Telekom AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 110,60 0,91% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
freenet AG 24,46 -0,57% freenet AG
HENSOLDT 78,68 -2,45% HENSOLDT
Infineon AG 56,82 -1,46% Infineon AG
PVA TePla AG 30,28 -3,57% PVA TePla AG
QIAGEN N.V. 36,28 0,18% QIAGEN N.V.
SAP SE 180,48 -0,38% SAP SE
Siltronic AG 76,50 -2,17% Siltronic AG
SMA Solar AG 61,20 -2,63% SMA Solar AG
TeamViewer 6,29 -1,72% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 31,38 0,58% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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TecDAX 3 994,71 -1,03%

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