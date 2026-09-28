Handel in Frankfurt: TecDAX mittags in der Gewinnzone

Am Montag klettert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,03 Prozent auf 3 976,70 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 559,250 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,136 Prozent schwächer bei 3 970,06 Punkten in den Montagshandel, nach 3 975,48 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 965,39 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 999,85 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 28.08.2026, lag der TecDAX noch bei 4 119,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Stand von 3 860,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Wert von 3 589,64 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,72 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Siemens Healthineers (+ 3,44 Prozent auf 39,09 EUR), Sartorius vz (+ 3,17 Prozent auf 266,50 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,19 Prozent auf 31,74 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,73 Prozent auf 12,38 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,57 Prozent auf 2,85 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen SMA Solar (-4,43 Prozent auf 53,95 EUR), Nordex (-3,37 Prozent auf 38,44 EUR), AIXTRON SE (-2,13 Prozent auf 34,06 EUR), ATOSS Software (-1,69 Prozent auf 81,60 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,64 Prozent auf 143,60 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 903 854 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 214,589 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at