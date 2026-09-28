Carl Zeiss Meditec Aktie

Carl Zeiss Meditec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

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TecDAX-Entwicklung 28.09.2026 12:26:57

Handel in Frankfurt: TecDAX mittags in der Gewinnzone

Handel in Frankfurt: TecDAX mittags in der Gewinnzone

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt mittags.

Am Montag klettert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,03 Prozent auf 3 976,70 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 559,250 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,136 Prozent schwächer bei 3 970,06 Punkten in den Montagshandel, nach 3 975,48 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 965,39 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 999,85 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 28.08.2026, lag der TecDAX noch bei 4 119,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Stand von 3 860,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Wert von 3 589,64 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,72 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Siemens Healthineers (+ 3,44 Prozent auf 39,09 EUR), Sartorius vz (+ 3,17 Prozent auf 266,50 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,19 Prozent auf 31,74 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,73 Prozent auf 12,38 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,57 Prozent auf 2,85 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen SMA Solar (-4,43 Prozent auf 53,95 EUR), Nordex (-3,37 Prozent auf 38,44 EUR), AIXTRON SE (-2,13 Prozent auf 34,06 EUR), ATOSS Software (-1,69 Prozent auf 81,60 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,64 Prozent auf 143,60 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 903 854 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 214,589 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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AIXTRON SE 34,47 -1,46% AIXTRON SE
ATOSS Software AG 81,30 -2,40% ATOSS Software AG
Carl Zeiss Meditec AG 31,60 2,27% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 26,74 -1,15% Deutsche Telekom AG
Eckert & Ziegler 12,51 3,22% Eckert & Ziegler
Elmos Semiconductor 143,60 -1,91% Elmos Semiconductor
EVOTEC SE 2,84 1,86% EVOTEC SE
freenet AG 23,42 -1,93% freenet AG
Nordex AG 38,94 -1,77% Nordex AG
SAP SE 183,96 -0,68% SAP SE
Sartorius AG Vz. 268,00 3,84% Sartorius AG Vz.
Siemens Healthineers AG 39,02 3,42% Siemens Healthineers AG
SMA Solar AG 54,55 -4,88% SMA Solar AG
TeamViewer 6,17 0,08% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,34 1,13% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 979,84 0,11%

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