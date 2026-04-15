Handel in Frankfurt: TecDAX mittags mit grünem Vorzeichen

Mit dem TecDAX geht es am Mittwoch aufwärts.

Der TecDAX gewinnt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr 1,20 Prozent auf 3 591,02 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 499,552 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,114 Prozent stärker bei 3 552,33 Punkten in den Handel, nach 3 548,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 3 549,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 595,12 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 2,67 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der TecDAX mit 3 574,39 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, notierte der TecDAX bei 3 771,79 Punkten. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 15.04.2025, mit 3 444,65 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 büßte der Index bereits um 0,918 Prozent ein. Bei 3 858,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 16,06 Prozent auf 40,84 EUR), SMA Solar (+ 6,29 Prozent auf 52,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,92 Prozent auf 62,85 EUR), Nagarro SE (+ 3,03 Prozent auf 46,24 EUR) und Nemetschek SE (+ 2,78 Prozent auf 59,20 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen freenet (-0,88 Prozent auf 27,08 EUR), Bechtle (-0,85 Prozent auf 30,30 EUR), QIAGEN (-0,32 Prozent auf 35,80 EUR), Deutsche Telekom (-0,24 Prozent auf 28,67 EUR) und Siltronic (+ 0,23 Prozent auf 64,75 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 931 444 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 166,377 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,43 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at