Handel in Frankfurt: TecDAX notiert am Nachmittag im Minus

Der TecDAX zeigt sich am dritten Tag der Woche im Minus.

Am Mittwoch verbucht der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,27 Prozent auf 4 020,09 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 560,645 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,194 Prozent auf 4 038,85 Punkte an der Kurstafel, nach 4 031,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 050,94 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 001,66 Zählern.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 1,11 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der TecDAX mit 4 090,64 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, wurde der TecDAX auf 3 903,86 Punkte taxiert. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 3 643,56 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 10,92 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 4,34 Prozent auf 30,80 EUR), SAP SE (+ 2,52 Prozent auf 186,92 EUR), TeamViewer (+ 2,06 Prozent auf 6,44 EUR), OHB SE (+ 2,00 Prozent auf 173,40 EUR) und Drägerwerk (+ 1,82 Prozent auf 123,00 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Siltronic (-4,83 Prozent auf 78,75 EUR), SMA Solar (-4,44 Prozent auf 59,25 EUR), Infineon (-2,41 Prozent auf 58,68 EUR), Nordex (-1,72 Prozent auf 41,18 EUR) und Kontron (-1,51 Prozent auf 20,90 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 656 456 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 211,057 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

2026 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at