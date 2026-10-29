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TecDAX im Fokus 29.10.2026 17:58:45

Handel in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsende im Plus

Handel in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsende im Plus

So performte der TecDAX am Donnerstag schlussendlich.

Letztendlich ging es im TecDAX im XETRA-Handel um 0,89 Prozent aufwärts auf 4 152,24 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 580,259 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,159 Prozent stärker bei 4 122,16 Punkten, nach 4 115,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 158,77 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 108,96 Zählern.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 3,23 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4 003,10 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 845,33 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 672,18 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 14,57 Prozent zu. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 8,48 Prozent auf 34,14 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,97 Prozent auf 55,00 EUR), Siltronic (+ 3,87 Prozent auf 63,00 EUR), PVA TePla (+ 3,87 Prozent auf 32,20 EUR) und Sartorius vz (+ 2,05 Prozent auf 298,50 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil OHB SE (-6,15 Prozent auf 244,00 EUR), TeamViewer (-1,86 Prozent auf 7,37 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,51 Prozent auf 28,70 EUR), EVOTEC SE (-1,35 Prozent auf 2,93 EUR) und SAP SE (-1,09 Prozent auf 208,90 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 7 666 859 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 238,444 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 7,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,94 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 50,95 -6,00% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 7,26 -1,36% TeamViewer
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