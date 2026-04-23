Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittag schwächer

Am vierten Tag der Woche ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,37 Prozent schwächer bei 3 657,32 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 519,538 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,211 Prozent tiefer bei 3 663,01 Punkten in den Handel, nach 3 670,77 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 646,74 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 689,45 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der TecDAX bereits um 1,94 Prozent nach. Vor einem Monat, am 23.03.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 435,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.01.2026, stand der TecDAX noch bei 3 723,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.04.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 541,87 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,911 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Infineon (+ 5,24 Prozent auf 51,98 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,16 Prozent auf 174,20 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,80 Prozent auf 27,64 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0,37 Prozent auf 68,65 EUR) und Ottobock (+ 0,17 Prozent auf 58,90 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen United Internet (-4,07 Prozent auf 26,38 EUR), EVOTEC SE (-3,87 Prozent auf 5,47 EUR), SAP SE (-3,54 Prozent auf 144,52 EUR), ATOSS Software (-2,65 Prozent auf 80,70 EUR) und Nemetschek SE (-2,54 Prozent auf 65,25 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 291 287 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 176,488 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Die TeamViewer-Aktie weist mit 4,78 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at