Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Am Dienstag halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,15 Prozent schwächer bei 3 724,34 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 561,904 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,373 Prozent höher bei 3 743,91 Punkten in den Handel, nach 3 730,00 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 715,46 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 747,35 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, stand der TecDAX bei 3 586,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 730,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.01.2025, stand der TecDAX noch bei 3 630,90 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 2,76 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 858,70 Punkte. Bei 3 592,26 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,01 Prozent auf 50,30 EUR), Drägerwerk (+ 2,71 Prozent auf 90,80 EUR), HENSOLDT (+ 1,95 Prozent auf 86,20 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,41 Prozent auf 27,28 EUR) und Nordex (+ 1,36 Prozent auf 34,20 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Nemetschek SE (-5,71 Prozent auf 76,75 EUR), Eckert Ziegler (-3,59 Prozent auf 15,57 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,27 Prozent auf 27,84 EUR), TeamViewer (-2,24 Prozent auf 5,69 EUR) und SAP SE (-1,77 Prozent auf 197,40 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 508 971 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 225,350 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at