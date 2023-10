Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich leichter

Am Mittwoch bewegt sich der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,50 Prozent schwächer bei 2 926,03 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 428,050 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,089 Prozent auf 2 938,08 Punkte an der Kurstafel, nach 2 940,70 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 2 920,68 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 942,22 Zähler.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 0,657 Prozent. Vor einem Monat, am 18.09.2023, lag der TecDAX-Kurs bei 3 056,51 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 18.07.2023, bei 3 196,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.10.2022, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 2 800,55 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 0,669 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 897,14 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell freenet (+ 2,37 Prozent auf 23,36 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,91 Prozent auf 20,53 EUR), HENSOLDT (+ 0,69 Prozent auf 29,22 EUR), Energiekontor (+ 0,55 Prozent auf 73,20 EUR) und United Internet (+ 0,48 Prozent auf 20,88 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen ADTRAN (-2,85 Prozent auf 7,49 USD), Sartorius vz (-2,70 Prozent auf 256,30 EUR), JENOPTIK (-2,55 Prozent auf 21,42 EUR), EVOTEC SE (-1,39 Prozent auf 17,04 EUR) und Siltronic (-1,33 Prozent auf 81,70 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 833 843 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 143,475 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die United Internet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die Telefonica Deutschland-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,60 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

