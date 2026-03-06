HENSOLDT Aktie
Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schlussendlich leichter
Am Freitag fiel der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss um 1,51 Prozent auf 3 608,16 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 553,705 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,019 Prozent auf 3 664,07 Punkte an der Kurstafel, nach 3 663,37 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 590,32 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 3 676,10 Einheiten.
So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 2,58 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.02.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 619,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 3 607,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.03.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 866,16 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,445 Prozent nach unten. 3 858,70 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. 3 558,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit IONOS (+ 4,89 Prozent auf 23,60 EUR), TeamViewer (+ 3,74 Prozent auf 4,77 EUR), ATOSS Software (+ 3,37 Prozent auf 92,00 EUR), HENSOLDT (+ 2,57 Prozent auf 73,70 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,91 Prozent auf 69,20 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Infineon (-6,81 Prozent auf 39,42 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,62 Prozent auf 52,10 EUR), Elmos Semiconductor (-4,26 Prozent auf 139,40 EUR), Sartorius vz (-3,60 Prozent auf 217,20 EUR) und QIAGEN (-3,59 Prozent auf 39,10 EUR) unter Druck.
Die teuersten TecDAX-Unternehmen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 9 140 834 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 195,425 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Mit 7,65 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
