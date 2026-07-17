Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|TecDAX im Fokus
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17.07.2026 17:58:49
Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schlussendlich leichter
Am Freitag fiel der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,23 Prozent auf 3 773,44 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 509,162 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,204 Prozent auf 3 790,01 Punkte an der Kurstafel, nach 3 782,28 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 750,80 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 3 790,85 Einheiten.
So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 1,55 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 948,38 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, bei 3 765,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.07.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 957,83 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 4,12 Prozent. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. 3 322,31 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 5,76 Prozent auf 61,55 EUR), HENSOLDT (+ 4,15 Prozent auf 76,32 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,61 Prozent auf 27,11 EUR), freenet (+ 1,17 Prozent auf 24,20 EUR) und Bechtle (+ 0,33 Prozent auf 30,28 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil PVA TePla (-4,78 Prozent auf 36,64 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,57 Prozent auf 79,30 EUR), Siltronic (-3,54 Prozent auf 85,80 EUR), JENOPTIK (-3,16 Prozent auf 38,64 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,02 Prozent auf 32,08 EUR) unter Druck.
Die teuersten TecDAX-Unternehmen
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 6 783 353 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 159,932 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Mit 8,40 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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