AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|TecDAX-Performance im Fokus
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17.03.2026 09:28:41
Handel in Frankfurt: TecDAX sackt zum Start ab
Am Dienstag tendiert der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,07 Prozent schwächer bei 3 556,11 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 542,221 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,078 Prozent auf 3 555,78 Punkte an der Kurstafel, nach 3 558,57 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 560,77 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 550,31 Punkten.
So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 17.02.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3 681,04 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, bei 3 527,72 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 17.03.2025, bei 3 810,41 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,88 Prozent nach unten. Bei 3 858,70 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 510,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
TecDAX-Top-Flop-Liste
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 5,55 Prozent auf 220,60 EUR), Nordex (+ 1,43 Prozent auf 43,96 EUR), Drägerwerk (+ 0,81 Prozent auf 86,90 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,67 Prozent auf 33,19 EUR) und freenet (+ 0,52 Prozent auf 27,24 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,57 Prozent auf 58,75 EUR), Siltronic (-2,30 Prozent auf 55,20 EUR), JENOPTIK (-2,05 Prozent auf 25,82 EUR), AIXTRON SE (-2,00 Prozent auf 32,76 EUR) und ATOSS Software (-1,94 Prozent auf 81,00 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 300 423 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 193,184 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus
2026 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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