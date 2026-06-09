Handel in Frankfurt: TecDAX schließt mit Verlusten

Zum Handelsschluss notierte der TecDAX im XETRA-Handel 1,49 Prozent leichter bei 4 006,85 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 561,042 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,353 Prozent stärker bei 4 081,81 Punkten, nach 4 067,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 4 006,85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 090,82 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, mit 3 779,72 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 565,41 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.06.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 936,19 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 10,56 Prozent. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Zählern.

Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Siemens Healthineers (+ 2,09 Prozent auf 35,09 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,81 Prozent auf 15,79 EUR), Ottobock (+ 1,17 Prozent auf 52,10 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,54 Prozent auf 27,78 EUR) und HENSOLDT (+ 0,08 Prozent auf 77,86 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil SMA Solar (-10,23 Prozent auf 51,35 EUR), IONOS (-7,53 Prozent auf 27,52 EUR), Siltronic (-7,04 Prozent auf 89,10 EUR), Nagarro SE (-5,31 Prozent auf 37,78 EUR) und Elmos Semiconductor (-4,73 Prozent auf 169,20 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 5 817 984 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 188,537 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at