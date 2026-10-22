Elmos Semiconductor Aktie

Elmos Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX-Kursverlauf 22.10.2026 17:58:46

Handel in Frankfurt: TecDAX schließt mit Verlusten

Handel in Frankfurt: TecDAX schließt mit Verlusten

Kaum bewegt zeigte sich der TecDAX am Donnerstagabend.

Letztendlich schloss der TecDAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 4 065,39 Punkten ab. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 570,571 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,347 Prozent auf 4 053,66 Punkte an der Kurstafel, nach 4 067,76 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4 034,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 102,81 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 1,29 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 22.09.2026, den Wert von 4 031,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, lag der TecDAX noch bei 3 789,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 750,39 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,17 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell QIAGEN (+ 4,94 Prozent auf 44,94 EUR), Sartorius vz (+ 4,75 Prozent auf 273,50 EUR), SAP SE (+ 3,21 Prozent auf 215,35 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,67 Prozent auf 26,18 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 2,57 Prozent auf 35,10 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil AIXTRON SE (-9,76 Prozent auf 28,93 EUR), Siltronic (-8,70 Prozent auf 58,75 EUR), PVA TePla (-8,38 Prozent auf 27,78 EUR), Elmos Semiconductor (-7,96 Prozent auf 122,60 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,66 Prozent auf 51,20 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der QIAGEN-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 9 033 035 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 232,629 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Elmos Semiconductor

mehr Nachrichten

Analysen zu Elmos Semiconductor

mehr Analysen
22.09.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
18.09.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
05.08.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 28,37 -2,00% AIXTRON SE
Carl Zeiss Meditec AG 35,24 0,74% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 25,29 -3,07% Deutsche Telekom AG
Elmos Semiconductor 120,20 -1,64% Elmos Semiconductor
freenet AG 22,90 -0,35% freenet AG
PVA TePla AG 27,86 -0,36% PVA TePla AG
QIAGEN N.V. 44,93 0,25% QIAGEN N.V.
SAP SE 211,90 -1,17% SAP SE
Sartorius AG Vz. 281,60 3,49% Sartorius AG Vz.
Siltronic AG 55,60 -5,28% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 49,40 -3,23% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 7,39 -0,14% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 28,50 2,30% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 024,30 -0,89%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen