Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|TecDAX-Kursverlauf
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22.10.2026 17:58:46
Handel in Frankfurt: TecDAX schließt mit Verlusten
Letztendlich schloss der TecDAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 4 065,39 Punkten ab. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 570,571 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,347 Prozent auf 4 053,66 Punkte an der Kurstafel, nach 4 067,76 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4 034,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 102,81 Einheiten.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 1,29 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 22.09.2026, den Wert von 4 031,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, lag der TecDAX noch bei 3 789,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 750,39 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,17 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell QIAGEN (+ 4,94 Prozent auf 44,94 EUR), Sartorius vz (+ 4,75 Prozent auf 273,50 EUR), SAP SE (+ 3,21 Prozent auf 215,35 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,67 Prozent auf 26,18 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 2,57 Prozent auf 35,10 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil AIXTRON SE (-9,76 Prozent auf 28,93 EUR), Siltronic (-8,70 Prozent auf 58,75 EUR), PVA TePla (-8,38 Prozent auf 27,78 EUR), Elmos Semiconductor (-7,96 Prozent auf 122,60 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,66 Prozent auf 51,20 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der QIAGEN-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 9 033 035 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 232,629 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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23.10.26
|XETRA-Handel TecDAX gibt zum Start des Freitagshandels nach (finanzen.at)
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23.10.26
|Schwacher Handel: MDAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
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22.10.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX schließt mit Verlusten (finanzen.at)
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22.10.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
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21.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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21.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX beginnt Mittwochshandel im Minus (finanzen.at)
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20.10.26
|EQS-News: Elmos Semiconductor SE shows innovative IC-solutions at electronica 2026 in Munich (EQS Group)
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20.10.26
|EQS-News: Elmos Semiconductor SE zeigt innovative IC-Lösungen auf der electronica 2026 in München (EQS Group)
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|04.08.26
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|22.09.26
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|21.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|18.09.26
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|Warburg Research
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
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|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|22.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Warburg Research
|18.09.26
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|Warburg Research
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|28,37
|-2,00%
|Carl Zeiss Meditec AG
|35,24
|0,74%
|Deutsche Telekom AG
|25,29
|-3,07%
|Elmos Semiconductor
|120,20
|-1,64%
|freenet AG
|22,90
|-0,35%
|PVA TePla AG
|27,86
|-0,36%
|QIAGEN N.V.
|44,93
|0,25%
|SAP SE
|211,90
|-1,17%
|Sartorius AG Vz.
|281,60
|3,49%
|Siltronic AG
|55,60
|-5,28%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|49,40
|-3,23%
|TeamViewer
|7,39
|-0,14%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|28,50
|2,30%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 024,30
|-0,89%
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