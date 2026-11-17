Am Dienstag bewegt sich der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,17 Prozent leichter bei 4 020,26 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 582,743 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,331 Prozent auf 4 054,56 Punkte an der Kurstafel, nach 4 068,02 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4 054,56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 4 015,54 Einheiten.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Wert von 4 015,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 4 093,24 Punkten. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, bei 3 476,71 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10,93 Prozent nach oben. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 3,07 Prozent auf 32,19 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,44 Prozent auf 48,68 EUR), PVA TePla (+ 1,86 Prozent auf 26,28 EUR), JENOPTIK (+ 1,06 Prozent auf 36,14 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,43 Prozent auf 23,38 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen EVOTEC SE (-4,77 Prozent auf 2,80 EUR), SAP SE (-4,29 Prozent auf 204,25 EUR), IONOS (-3,77 Prozent auf 35,74 EUR), Nemetschek SE (-3,50 Prozent auf 61,95 EUR) und ATOSS Software (-3,42 Prozent auf 84,60 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 332 648 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 240,984 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at